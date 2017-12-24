أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن حل القضية الفلسطينية، شرط لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وجدد وانغ خلال لقائه بممثلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أحمد مجدلاني ونبيل شعث، بكين امس الأول، دعم بكين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم قرار حل الدولتين الذي يضمن لفلسطين السيادة على أساس حدود عام 1967.

وأكد وزير الخارجية الصيني ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس مؤخرا، بجلاء موقف المجتمع الدولي الواضح والملتزم بقرارات الأمم المتحدة ويطلق نداء قويا يدعو إلى تحقيق التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

من جهتهما، قال ممثلا الرئيس عباس ان الجانب الفلسطيني يلتزم بحل قضيته عبر الحوار السياسي، وانه يأمل في إيجاد إطار دولي مبتكر لإحلال السلام وبلورة آلية وساطة أكثر فعالية وتفعيلا لعملية السلام في الشرق الأوسط وإضفاء ديناميكية جديدة عليها.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية الصيني مع المشاركين في الدورة الثالثة لندوة الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية المحبة للسلام في بكين.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستكشاف سبل إحلال السلام وتوفير الضمانات لمفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيا جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط للقيام بدور بناء وفعال يخدم السلام في المنطقة وما يتفق مع الإدارة المشتركة للمجتمع الدولي.