قالت محكمة استئناف بالولايات المتحدة إن حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسافرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة يجب عدم سريانه على الأشخاص الذين لهم صلات قوية بالولايات المتحدة.

وقالت المحكمة إن حكمها هذا سيعلق إلى حين إصدار المحكمة الأميركية العليا قرارا بشأن حظر السفر.

وقلصت هيئة الدائرة التاسعة المؤلفة من 3 قضاة قرارا أصدرته من قبل محكمة اتحادية أدنى إلى الأشخاص «الذين لهم علاقة حقيقية موثوق بها بالولايات المتحدة». وأشارت الى إنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي يملك سلطات واسعة لتنظيم دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة فإن هذه السلطات ليست بلا قيود، مضيفة: «نخلص إلى أن إصدار الرئيس لهذا الإعلان يتجاوز من جديد نطاق السلطة المخولة إليه».

ويستهدف الحظر المسافرين من: تشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة.