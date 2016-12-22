القاهرة - خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزير خارجية مالطا د.جورج فيلا، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى سفير مالطا في القاهرة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جورج فيلا نقل تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إلى الرئيس، وتقديره للقاء الذي جمعه بالرئيس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتطلع إلى الاستمرار في تنميتها على جميع الأصعدة.

كما أشار إلى متابعة بلاده باهتمام للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على مدار الفترة الماضية، مؤكدا دعم بلاده لمساعي مصر لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بالمكانة الإستراتيجية التي تتمتع بها مصر بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، والأهمية الخاصة التي توليها بلاده للتنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ضوء تولي مالطا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءا من شهر يناير القادم، وحرصها على أن تحظى القضايا المرتبطة بدول البحر المتوسط بالأولوية اللازمة على أجندة الاتحاد الأوروبي.

هذا. وأكد السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بمالطا، معربا عن التطلع لمواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، كما وجه التهنئة بمناسبة تولي مالطا الرئاسة الدورية القادمة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تعول على مالطا لأن تقوم بتوضيح الصورة الحقيقية للتطورات التي تشهدها مصر والمنطقة لبقية دول الاتحاد الأوروبي. كما أكد أهمية الاستفادة من أطر التعاون الأورومتوسطي، كالاتحاد من أجل المتوسط، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بجنوب المتوسط. كما أكد السيسي خلال لقائه وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري موقف مصر الثابت في دعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق.

كما شدد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق، وذلك بما يعزز تماسك الدولة الوطنية العراقية ويحافظ على مقدرات الشعب العراقي الشقيق، مشيرا إلى وقوف مصر إلى جانب العراق في محاربة خطر الإرهاب.