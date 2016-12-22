الإسماعيلية - ناهد إمام

استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبيد وعدد من علماء وخبراء «مصر تستطيع»، وموظفي وزارة الهجرة وإعلاميين وصحافيين خلال زيارتهم لهيئة قناة السويس.

وبهذه المناسبة، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أن الزيارة تعد إحدى نتاج المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج بهدف التعرف على كيفية الاستفادة من خبرات العلماء العالمية في مشروع التنمية بقناة السويس، مشيرة إلى أن حماس العلماء المصريين زاد بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا من العلماء بما تمت مشاهدته من إنجازات في قناة السويس الجديدة.

وبدأ رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار إلى أن القناة يعمل فيها 25 ألف عامل وموظف كلهم من المصريين يديرون هذا المرفق العالمي بمنتهى الكفاءة.

وأكد عدم توقف القناة نهائيا منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، موضحا أن قناة السويس شهدت جميع الحروب التي خاضتها مصر من 1956 حتى حرب أكتوبر 73.

وأوضح أن هيئة قناة السويس في معركة حقيقية، معركة رخاء وتنمية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كواحدة من اهم المشروعات التنموية العملاقة.

وأشار إلى وجود مشروعين هما قناة السويس الجديدة ومنطقة التنمية لقناة السويس الذي سيتم بمساهمات من الدول الصديقة العربية والأجنبية.

وأعلن أن القناة تستوعب حاليا 62%من أسطول ناقلات البترول في العالم و100% من الحاويات في العالم، وقال إن القناة سيمر فيها 100 سفينة بحلول 2023.

واختتم المؤتمر الصحافي بعرض تفصيلي عن الأسس التي بنيت عليها فكرة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما تحويه من ستة موانئ ضخمة وتم عرض فيلم تفصيلى عن إسهامات هيئة قناة السويس.

الى ذلك قدم العالم المصري بالخارج أستاذ الهندسة البحرية بجامعة هامبورغ ألمانيا مصطفى عبدالمقصود عرضا مصورا عن اللوجستيات وربط ميناءي العين السخنة وشرق بورسعيد بحركة التجارة العالمية، كما كرم الفريق مهاب مميش الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم عبيد، واختتمت الزيارة بجولة وزيرة الهجرة وعلماء «مصر تستطيع» والوفد الإعلامي في قناة السويس.