إعداد ـ مجدي عبدالرحمن

فشل: فشلت محاولات المئات من خطباء المساجد العاملين بنظام المكافأة في عودة سيناريوهات الاعتصامات المفتوحة، بعد ان قامت قوات الأمن بفض اعتصامهم من أمام مبنى مجلسي الوزراء والنواب وأجبرتهم على الرحيل والقبض على 3 منهم ممن رفضوا مغادرة المكان، علما بأن وقفتهم كانت لطلب التعيين على درجات وظيفية بوزارة الأوقاف.

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تعليمات: تسلمت شركات السياحة وشركات النقل السياحي تعليمات امنية صارمة لتأمين الأفواج السياحية في أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية لتضييق الخناق على أي محاولة لتعكير صفو الاحتفالات.

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قانون جديد: وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار كشف أن الوزارة اقتربت من إعداد مشروع قانون جديد للمرور لتلافي اسباب وقوع الحوادث من ناحية والقضاء على مشاكل المرور.

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خلية أبناء الشاطر: تعلن المحكمة العسكرية يوم 29 يناير المقبل احكامها ضد المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ «خلية ابناء الشاطر» نسبة الى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وهي القضية التي حملت رقم 138 لسنة 2015 وأسندت النيابة الى المتهمين تهم زرع أجهزة تنصت قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012 ورصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية «القبضة الحديدية» على جميع الأجهزة.

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جنسيات: 61 مصرياً اصبحوا اصحاب جنسيات اجنبية فقط و20 مصريا آخرين اصبحوا اصحاب جنسية مزدوجة مصرية وأجنبية بقرار من وزير الداخلية طبقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية.

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مصابون: 800 ألف مصري فقط مصاب بفيروس B الكبدي ومعدل انتشاره 1% فقط في مصر حسب احصائية اعلنتها وزارة الصحة رسميا.

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احتفال: المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا خاصا الأحد المقبل في مقر جامعة المنوفية برئاسة د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء الجامعة.

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انفراجة وأزمة: انفراجة متوقعة في سكر التموين اعتبارا من الشهر القادم وفي السوق أيضا، بينما الأزمة تقترب من الحدة في توافر الأرز التمويني، هذا ما أعلنه ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين.

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تنظيم الفتاوى: بدأت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان امس مناقشاتها لمشروع قانون خاص لتنظيم الفتوى الدينية العامة لمواجهة أخطر ما يواجه هذه المجتمعات من استغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية وهو الأمر الذي كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربي والإسلامي.

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تقسيط: تعليمات مشددة تلقاها رؤساء 9 شركات للكهرباء من الوزير محمد شاكر بقبول طلب المواطنين تقسيط سداد فواتير الكهرباء تيسيرا على المشتركين غير القادرين حال تقدم المشترك بطلب ذلك.

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إزالة: 16 محافظة شهدت إزالة كل التعديات على النيل هذا العام بواقع 12 ألفا و617 مخالفة من مبين 50 الفا و300 مخالفة.. هذه هو آخر تقرير تلقاه وزير الري د.محمد عبدالعاطي قبل ان يلفظ العام الحالة انفاسه الأخيرة.

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شعار: «مستشفى ابوالريش قريبة» شعار رفعته وزارة التعليم العالي لتوفير الخدمة العلاجية للأطفال في 6 مستشفيات جامعية موزعة جغرافيا على محافظات مصر، وهي أسيوط والإسكندرية والمنصورة والزقازيق وعين شمس بالإضافة الى إنشاء مستشفى جديد بجنوب الوادي.