ناهد إمام - عاطف رمضان

واصل سعر صرف الدولار قفزاته الجنونية من جديد ليتجاوز حاجز الـ 20 جنيها في البنوك العامة والخاصة، كما ارتفع لـ 20.25 جنيها في السوق السوداء، ورسميا فقد سجل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي 19.85جنيها و19.40 جنيها للشراء، كما بلغ في مصرف أبوظبى الاسلامي 19.75 جنيها للبيع و19.39 جنيها للشراء، كما سجل في البنك الأهلي المصري 19.20 جنيها للبيع و19.10 جنيها للشراء. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 62.37 جنيها للشراء و63.05 جنيها للبيع.

وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار62.37 جنيها للشراء و63.05 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين ١٥٫٩٦٠ و١٦٫١٥٠ دينارا، أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 17.٧٥٠ دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.307 دينار.

الى ذلك، قالت مصادر مصرفية ان الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي والبالغ حاليا نحو 23 مليار دولار، ارتفع إلى نحو 24.5 مليار دولار، تزامنا مع وصول الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي لمصر البالغة مليار دولار وأيضا الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، ما يتيح سيولة أكبر في الاحتياطي الأجنبي لمصر لسداد الالتزامات المالية الخارجية بالعملة الصعبة خلال العام الجديد، ومنها قسط ديون نادي باريس في يناير 2017.