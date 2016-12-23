

مجدي عبدالرحمن

تسبب قرار د. الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم بشأن امتحان طلاب مدارس اللغات باللغة الإنجليزية في حالة من الغضب والرفض بين الطلاب وأولياء الأمور، ما دفعهم للتجمهر وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، أمس الأول، وإلى الآن تتواصل الأزمة بعد خطوة تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016، الملزمة للطلاب بأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التي يدرسون بها.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، خطابا للمديريات التعليمية بخصوص أزمة تعريب امتحانات الثانوية لطلاب مدارس اللغات، وشدد رئيس قطاع التعليم ورئيس لجنة الامتحانات بالوزارة في خطابه للمديريات على ضرورة تسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في المدارس الثانوية الرسمية للغات، الراغبين في أداء الامتحانات باللغة العربية، إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بها، مؤكدا ضرورة أن تتم التحويلات بالكامل في موعد أقصاه الخميس 5 يناير 2017، مع إخطار الوزارة بأسماء الطلاب لإرسالها للإدارة العامة للامتحانات قبل وضع أرقام جلوس الطلاب.