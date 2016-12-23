

ناهد إمام - عاطف رمضان

بدأ سعر العملة الدولارية الأميركية في التراجع الطفيف في البنوك الحكومية المصرية على وجه التحديد بعد الزيادة المحققة أمس الأول عند مستوى 19.85 جنيها للبيع ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 20 جنيها للبيع و19.50 جنيها للشراء وسجل سعر البيع في البنك اﻷهلي الكويتي «بنك بيريوس» 19.85 جنيها والشراء 19.40 جنيها، وسجل في البنك الأهلي المصري 19 جنيها للبيع والشراء 18.80 جنيها.



فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 61.07 جنيها للشراء، و61.74 جنيها للبيع.



وبلغ تحويل الألف جنيه من الكويت إلى مصر في تداولات ظهر امس فيما بين 16.200 و16.300 دينارا، أما الألف جنيه الكاش فقد كانت تتداول بـ 17.750 دينارا.