القاهرة - خديجة حمودة
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.
واستمع الرئيس السيسي خلال الافتتاح إلى شرح من اللواء أركان حرب هارون أبو سحلي مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، عرض خلاله نتائج أعمال المرحلة الرابعة للتطوير، والتي شملت الأسبقية الثانية لإنشاء مستشفى القلب التخصصي، وإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة وتطوير مستشفى الباطنة ومبنى العيادات الخارجية والمراكز التخصصية، وتطوير المعامل المركزية للقوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، بالإضافة إلى عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية بالمجمع، وذلك بإجمالي 30 مشروعا موزعة على 13 مشروعا إنشائيا جديدا، و14 مشروعا لرفع الكفاءة والتطوير، و3 مشروعات للبنية التحتية والشبكات، فضلا عن 45 مشروعا متوسطا وصغيرا ومتناهي الصغر تم إنشاؤها بالموارد الذاتية.