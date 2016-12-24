أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 ان العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته، فيما بلغ العجز 279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014/ 2015.



كما أظهرت النتائج ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.7% لتسجل نحو 213.7 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.2% بنحو 46.4 مليار جنيه لتسجل 352.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016.