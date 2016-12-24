إعداد: مجدي عبدالرحمن

الكنيسة تتراجع عن إلغاء الاحتفالات وتوجه الدعوة للسيسي: علمت «الأنباء» ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب الدعوة التي تحمل رقم واحد الموجهة اليه من البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور قداس عيد الميلاد المجيد مساء السبت المقبل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بعد ان تراجعت الكنيسة عن الغاء احتفالات هذا العام.

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تحويل محكمة النقض الى محكمة موضع في طعون القضايا الجنائية: علمت «الأنباء» أن تحويل محكمة النقض الى محكمة موضوع يأتي على صدارة التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية بحيث تنظر الطعون موضوعا دون أن تعيد المحاكمة أمام دائرة جنايات مرة ثانية كما قررت الحكومة اجراء تعديل على قانون حماية المنشآت العامة بحيث يشمل دور العبادة لتكون من بين المؤسسات التي يحاكم مرتكبة جرائم ضدها أمام المحاكم العسكرية.

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الكتل السياسية تطالب بسرعة عرض اتفاقية ترسيم الحدود السعودية على البرلمان: استعجل أعضاء مجلس النواب من مختلف التيارات والقوى السياسة سرعة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية على البرلمان لحسم الجدل المثار حوله باعتبار أن البرلمان هو صاحب السلطة في اقرار هذه الاتفاقية دون حاجة إلى نظر أي جهة اخرى.

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البرلمان يقر قانون العلاوة الاجتماعية: علمت «الأنباء» ان وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حيث سيقره مجلس النواب هذا الأسبوع والذي سيستفيد منه 3 ملايين موظف بكلفة 2.5 مليار جنيه حيث سيتم الصرف للعاملين من اصحاب الكادرات الخاصة منهم المعلمون والأطباء والعاملون في التأمينات والصحافيون والشرطة والقضاء والإعلاميين كما تقرر صرف العلاوة الاجتماعية وهي بنسبة 10% بأثر رجعى اعتبارا من اول يوليو الماضي.

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منشق عن حركة 6 ابريل يكشف المستور: كشف منشق بارز عن حركة 6 ابريل المصنفة بالإرهابية مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال شريف الصيرفي في اول ظهور اعلامي له على احد الفضائيات الخاصة ان احد قيادات الحركة تبنى فكر تنظيم داعش الارهابي وانه كان مخططا بالاتفاق بين الحركة وجماعة الاخوان على اسقاط الدولة وجر القوات المسلحة الى معركة دموية مع الشعب وتحويل مصر الى سورية جديدة والتمسك بشعار يسقط حكم العسكر وتأليب الشعب على قواته المسلحة.

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هذه هي اسعار الأدوية الجديدة: وافقت وزارة الصحة على زيادة اسعار الدواء بنسبة 15% من المنتجات الدوائية المصنعة محليا و20% للادوية المستوردة بحد ادنى 5 منتجات لكل شركة مع تقسيم الزيادات السعرية الى ثلاث شرائح تتراوح بين 20% و50% كما تم الاتفاق على زيادة الحد الادنى للأدوية التي سيطبق عليها تحريك الأسعار من 5 الى 7 مستحضرات دوائية لكل شركة.