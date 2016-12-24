فشل: انتهى شهر العسل بين وزير مستجد من الحكومة تولى مسؤولية وزارة خرج وزيرها السابق بالاستقالة واعضاء مجلس النواب بعد ان فشل في تحصين الغلابة ضد غلاء الأسعار ورفع سعر اللحمة والسكر.

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غياب: اخر الإحصائيات غير الرسمية تقول ان أصحاب محلات المشويات الشهيرة يشعرون بتعاسة وسط غياب الإقبال عليها الا من فئة صغيرة جدا بعد ان قفز كيلو الكباب والكفتة الى 300 جنيه!

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برافو: إشادة جماعية من النواب لوزيرة الهجرة التي تعمل في صمت وانجازاتها تتحدث عنها بعد ان أصرت على عقد مؤتمر علماء مصر في الغردقة ورفضت تأجيله بعد حادث الكنيسة البطرسية وتصدت بالتعهد لنجاحه.

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صح كده: 3 وزراء يتمسكون بعبارة «لا» لكل طلبات النواب على طول الوقت عند اللقاء بهم ويقولون: «عايزين نطلع زي ما دخلنا لا احد يطلبنا للتحقيق ولا حد يرفع علينا قضية بسبب المجاملات».

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لحمة: نتيجة لرفع أسعار اللحوم التي تطرحها وزارة التموين من 60 إلى 75 جنيها دفعة واحدة قرر الجزارون رفع أسعار اللحوم إلى اكثر من 120 جنيها للكيلو في الأحياء الشعبية وإلى 200 جنيه في الأحياء الراقية والسبب كما يقولون: «الدولار وتعويم الجنيه»!

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أدوية: اكثر من 300 صنف دواء لا تجدها في الصيدليات بسهولة بعد التضارب الحكومي وخناقات الشركات حول رفع أسعار الأدوية.. والغريب انك لا تجد تلك الأدوية إلا في صيدليات الحواري والأزقة وبعض الصيدليات الكبيرة في شارع القصر العيني.

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سرا: بدون شوشرة رفض مسؤولون حكوميون سرا اقرار قانون لصرف اعانة بطالة للشباب العاطل عن العمل.

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عيب: 75% من النواب وبدون إحراج ونشر الأسماء لم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر ولا للمستشفيات التي تعالج الغلابة والأطفال وطلبوا اجبار رجال الأعمال على التبرع وقالوا: «اللى يعوزه البيت.. واحنا غلابة والله»!