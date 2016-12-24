القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الأصيل بتعزيز علاقاتها الوطيدة والأخوية مع الدول العربية وان انتماء مصر العربي مكون رئيسي من مكونات سياستها الخارجية ومؤكدا على الثوابت في سياسة مصر الخارجية القائمة على احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول ودورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد شكري خلال حواره مع رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي البرلمانية ان الواقع الإقليمي المضطرب الذي تعيشه الأمة يتطلب تضافر الجهود وتثبيت دعائم البناء العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب الذي يتسع نطاقه.



وأكد اهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية وانتماء مصر الأصيل إلى قارتها الأفريقية وحرصها على دفع العلاقات مع مختلف دول القارة في شتى المجالات وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والتوصل إلى تسوية النزاعات القائمة في افريقيا خاصة في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.



إلى ذلك، يقدم وزير الطيران المدني الطيار شريف فتحي أول تقرير متكامل عن حادث سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط في مايو الماضي وتحوله إلى حادث جنائي تسلمته النيابة العامة للتحقيق إلى لجنة السياحة والطيران غدا الاحد وهو أول اجتماع للجنة تناقش فيه الأحداث والتطورات الجديدة التي كشفت عن وجود آثار مواد متفجرة في رفات بعض الضحايا في الوقت الذي يطالب فيه عدد كبير من النواب بتحميل السلطات الفرنسية مسؤولية وقوع الحادث وأحقية مصر في المطالبة بتعويض من فرنسا عن الطائرة وصرف التعويضات لركاب وطاقم الطائرة المنكوبة.