القاهرة - ناهد إمام

عقد وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا، اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء النفط العرب على هامش اجتماعات منظمة الاوابك حيث التقى وزير النفط الكويتي م. عصام المرزوق والوفد المرافق له الذي قال إنه تم تجديد التعاقد مع المؤسسة الكويتية اعتبارا من 2017.



كما استعرض إمكانية تخزين الخام الكويتي بتسهيلات شركة سوميد بسيدي كرير، ودراسة تأسيس فرع لمؤسسة النفط الكويتية في مصر ليكون نقطة انطلاق للأسواق الأفريقية ومؤكدا أنه جار الانتهاء من دراسات استخدام تسهيلات سوميد كمستودعات لتخزين الخام الكويتي.

في حين شهد اللقاء مع النفط العراقى م. جبار اللعيبي الاتفاق على تشكيل وحدتي متابعة من وزارتي البترول المصرية والنفط العراقية لمتابعة أنشطة التعاون المشترك والعمل على تذليل أية عقبات قد تعترض التعاون بين البلدين.