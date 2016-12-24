عاطف رمضان ـ ناهد امام

انخفض سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة الى 19.60 جنيها كما تراجع في السوق السوداء الى 19.90 للشراء حيث سجل سعر البيع في البنك اﻷهلي الكويتي «بنك بيريوس» 19.60 جنيها و18.99 جنيها للشراء كما سجل في «الاهلي المصري» 18.85 جنيها للبيع و18.65 جنيها للشراء، فيما سجل سعر صرف الدينار أمام الجنيه 60.90 جنيها للشراء و61.58 جنيها للبيع. وعلى مستوى التحويلات بلغ 60.90 جنيها للشراء و61.58 جنيها للبيع.



وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 16.200 و16.300 دينارا أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 17.750 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.307 دينار.