شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

واستمع إلى عرض مفصل عن نشأة ونشاط شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة للخدمة الوطنية للقوات المسلحة على نموذج مصغر "مكيت".

وكان فى استقبال الرئيس السيسي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

وتبلغ مساحة الشركة 250 فدانًا، وتضم 25 مصنعًا للصناعات الكيميائية المختلفة وصناعة الأسمدة.

كما تضم الشركة 4 مصانع للأيروسولات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 مليون علبة من الأيروسولات المختلفة للمبيدات الحشرية المنزلية إضافة لـ4 مصانع للمخصبات والمبيدات الزراعية والسائلة.



وتضم الشركة 4 مصانع للغازات الطبية والصناعية، ويتم إنتاج الاكسجين لإمداد المستشفيات العسكرية والمدنية، ويتم كذلك إنتاج الارجون والنيتروجين للاستخدام الصناعية.

كما تضم 4 مصانع للكلور والصودا الكاوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الكلور 25 ألف طن من الكلور لإمداد محطات الشرب بالمحافظات المختلفة، أما مصنع الكلور والصودا الكاوية الجديد الذى تم افتتاحه اليوم ينتج 25 ألف طن من الكلور سنويًا، وبذلك تتضاعف الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف طن فى العام تكفى مصر لعدة سنوات قادمة.



ويوجد أيضا محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى وأخرى لمعالجة مياه الشرب، وتهتم الشركة بالإجراءات البيئية من خلال الحرص على السلامة البيئة.

وفى بداية حديثه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسعات الجديدة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، كما أثنى على مجهود الشركة فى ضمان أمان المياه، مضيفًا: "المياه التى تقدم للناس آمنه تمامًا، وكلها تحت سيطرة شركات وطنية والدولة".



وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، متابعًا: "محدش يتصور أو يقول القوات المسلحة تتصدى للموضوعات دى ليه؟.. لأن الجيش يتصدى لهذه الموضوعات لأنها تمس الأمن القومى للدولة وأحد المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة".



وأوضح أنه لا صحة لما يتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة من إجمالى حجم الاقتصاد الكلى لمصر، مؤكدًا انه ليس كما يقال بأنه يمثل 20% أو 50% من الاقتصاد المصرى، معلقا: "هذا الكلام غير صحيح.. بس أتمنى".



وأضاف الرئيس السيسي: "اتقال خلال الفترة الماضية إن حجم اقتصاد القوات المسلحة 20% و50 % وأتمنى، وإحنا عارفين يعنى إيه الاقتصاد المصرى، والقوات المسلحة يعنى الدولة وياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من الاقتصاد، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث، وإحنا ماعندناش حاجة نخبيها".

وتابع: "لو فيه حاجة زى كده هأقول، وأنا اتعودت معاكم إن أكون راجل صادق وشفاف وأمين، ولازم أصحح كل حاجة، وحجم اقتصاد القوات المسلحة من 1.5% إلى 2% من حجم الاقتصاد".



وأكد الرئيس حرصه على تشجيع القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد، قائًلا: "نتمنى أن يكون هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص وأنا بشجعه، لو تعرفوا حجم الدعم وتخفيف الإجراءات وزيادة الحوافز للمستثمرين كنتوا تتأكدوا إن احنا عاوزين كل الناس تشارك معانا، فالناتج المحلى بتاعنا المفروض يكون 30% و 40% تريليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال القطاع العام والقطاع الخاص".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة عين شمس والرقابة الإدارية، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة محطات الرى والصرف فى الإسكندرية والبحيرة والغربية بعد النوة التى حدثت العام الماضى.

كما وجه بتقديم تقرير خلال 15 يومًا عن حالة هذه المحطات واستعداداتها.. قائلًا:"احنا صرفنا.. وأتحط مليار جنيه من صندوق تحيا مصر تحت ذمة هذا المشروع لصالح وزارة الإسكان والرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصرى شعب أصيل وكريم وتحمل كثيرًا، مضيفًا: "جميع المشاكل سنتغلب عليها بفضل الله وإخلاص المصريين.. والله لا بقول كلام لا سياسى ولا معنوى.. انتو عارفين أنا نفسى أعمل كل حاجة حلوة علشان الشعب المصرى لأنه يستحق.. وتحملنا المسئولية مش أنا بس وكمان البرلمان والمحافظين والعاملين فى الدولة".



واستطرد قائلاً: "مصر بلدنا وعيب علينا وصعب قوى أن حد يبقى مش عند مستوى وآمال وأمانى المصريين.. لا ننام لغاية لما نعمل كل حاجة حلوة لأجل خاطركم.. شعبنا أصيل وكريم وتحمل.. وأنا عارف".



وأوضح أن هناك إجراءات صارمة لمتابعة المشروعات نظرًا لأنها تنقذ البلاد، مضيفًا: "لازم نطمئن أن الفلوس فى مكانها، والشغل طبقا للمعايير، والفلوس والأموال اللى صرفت فى مكانها".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كافة القادة والمحافظين الموجود فى نطاق مسئوليتهم مشروعات يتم تنفيذها بمتابعة تلك المشروعات، حيث قال: "من فضلكم لما يبقى فى مشروع بيتعمل جوه محافظاتكم تنزل وتشوف وتطمئن وتستعين بلجان فنية لمتابعة المشروعات".

وتابع الرئيس فى حديثه للمحافظين قائلاً: "أنا من اتباع الكلام اللى زى كده عشان أطمن إن حاجاتنا بتتعمل بما يرضى الله.. وكل واحد فى مكانه يشيل مسئوليته، ويعرف كل صغيرة وكبيرة داخل المحافظة، وعايزين نخلى نطاق الإشراف كبير من غير ما نعيق بعض، بس نطمئن أن الفلوس اللى بنحطها بتشتغل أفضل ما يمكن".



وواصل حديثه قائلاً: "السادة المحافظين والوزراء إذا كنا بنتكلم على مكافحة فساد.. يبقى الموضوع مفيش فيه محاباة ولا مجاملة، وبنعلم كده لأن دى بلدنا وحاجتنا ولازم نطمئن أن كل شيء يسير طبقا للمعايير".



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مجمع الأسمدة الكيماوية بالعين السخنة فى يونيو 2018، موضحًا أن المشروع كان من المفترض أن يتم إنشائه خلال 5 سنوات، ولكنه اشترط على الشركات المنفذة باختصار المدة، من أجل توفير فرص عمل للمدنيين تصل إلى نحو 5 آلاف وظيفة.

وأشار إلى أن مجمع العين السخنة سيعمل على توفير سماد الفوسفات بمعدل إنتاج مليون طن، وهو ما سيوفر متطلبات الزراعة فى مصر، بالإضافة إلى تصدير باقى الإنتاج إلى الخارج.



وبالحديث عن المخلفات الصناعية، قال الرئيس السيسي: "نواتج الصناعة لا يجوز صرفها على الشبكة القومية للدولة، وإنما على محطات معالجة".. مشددًا على أهمية معالجة مخلفات ونواتج الصناعة بعيدًا عن الشبكة القومية للصرف.



وفيما يتعلق بالمشروعات التى تشترك فى تنفيذها القوات المسلحة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التى تشترك فى تنفيذها القوات المسلحة لا تتم بمعزل عن القطاع المدنى ومشاركته، متابعًا: "هذه المشروعات بتُنفذ لصالح كل المصريين".



وأوضح "السيسى"، أن كل المشروعات المنفذة تتم مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا القوائم المالية الخاصة بالمشروعات، مضيفًا: "محدش مميز عن حد من القطاع المدنى غير بالإدارة والانضباط".



وواصل حديثه قائلاً: "الفرق اللى بينا وبين أى شركات أخرى أن فى حجم من الانضباط والإدارة يضمن نجاح المشروعات بشكل جيد، وده أمر يتحقق فى أى شركة داخل أو خارج مصر والشركات التى تعمل بهذه الطريقة تصل فى النهاية للنجاح".



وفى الثناء، أقبلت دكتورة متخصصة فى مجال البيئة على تقبيل يد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده توسعات ومعارض منتجات شركة النصر للكيماويات الوسطية، قائلة: "احنا فخورين بحضرتك وأنا انتخبتك وهنتخبك لمدى الحياة.. واحنا تحت أمرك وبدعيلك فى كل صلاة ان ربنا يوقف لك ولاد الحلال وينصرك وينصر مصر".



وتابعت: "أنا دكتورة كبيرة لكن أنت عندى أكبر من أى حاجة وربنا يبارك فى مصر بيكم كلكم.. والناس هنا بتشتغل وأنا بحب جيش بلدى"، مؤكدة أنه عُرض عليها الحصول على الجنسية الأمريكية ولكنها رفضت وموجودة فى مصر لعمل صناعة وطنية.



وأكدت الدكتورة المتخصصة فى مجال البيئة، أن مصر تحارب حرب لا يتخيلها مخلوق مع بعض الشركات الأجنبية والفساد، قائلة: "شغلى مع الجيش عرفنى أن الجيش المكان الوحيد اللى مفهوش فساد، وأملنا فيك تخلصنا من الفساد".



بدوره، قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة تعد أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، أقيم عام 1972، مشيرًا إلى أن وجود الشركة بهذه المنطقة كان له دور ريادى فى تنمية وتعمير المنطقة الصناعية بأكملها، حيث وفرت الخدمات الأساسية للمصانع المجاورة مما أدى إلى زيادة أنشطتها المختلفة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح توسعات جديدة للشركة، بحضور الرئيس السيسى، أن الشركة تضم 24 مصنعا، منها 15 مصنعًا بالمقر الرئيس بأبورواش و9 مصانع بفرع الشركة بالفيوم.



وأوضح أن الشركة أنشأت شبكة الغازات الطبية فى العديد من المستشفيات، مؤكدا أن الشركة تمد هيئة الإسعاف بـ 30 ألف اسطوانة غاز أكسجين سنويا.



وأشار إلى أن مصنع الكلور والصودا الكاوية الجديد التابع للشركة، ينتج نحو 85 طنا فى اليوم، لافتا إلى النصر للكيماويات الوسيطة، تمد شركات المياه والصرف الصحى بالشبة السائلة على مستوى الجمهورية.



وتابع: "شركة النصر للكيماويات يعمل بها 2400 عامل بالمقر الرئيسى وبفروع الشركة بالفيوم"، موضحًا أن معظم العاملين من شباب الخريجين من مختلف التخصصات ومن جميع أنحاء الجمهورية.



وشدد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، على أن الشركة توفر 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال توريد الخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات، وكذلك المصانع التى تعتمد على منتجات مصانع الشركة.