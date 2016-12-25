القاهرة - مجدي عبدالرحمن

للمرة الثانية وفي اقل من ثلاثة اشهر وقع اكثر من 130 نائبا في مجلس النواب على طلب بسحب الثقة من وزير التربية والتعليم د.الهلالي الشربيني بعد حالة الارتباك التي وقع فيها الوزير بحسب تعبير النواب فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة او ما يتعلق بامتحانات اللغة الانجليزية في مدارس اللغات حيث تقدم النائب محمد عمارة بأول استجواب للوزير حول اصراره على امتحان طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات باللغة الانجليزية وعدم توفير الكتب الدراسية رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على بدء العام الدراسي ادى الى تفشي حالة من الغضب العشبي داخل بيوت مئات الآلاف من الاسر المصرية وتلقى النواب آلاف المطالب من الطلاب واولياء الامور بإقالة الوزير سياسيا اضافة الى ماسبق من وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة ووصف سياسات الوزير بالعشوائية والتخبط.