القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تحولت مباني الكنائس والاديرة في القاهرة وجميع المحافظات الى معسكرات امنية مفتوحة من الداخل والخارج في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية للكشف عن المفرقعات والاسلحة ويشارك في عمليات التامين قوات من العمليات الخاصة والامن المركزي ومكافحة الشغب وفرق الكلاب البوليسية كما تم تركيب كاميرات المراقبة على جيمع دور العبادة القبطية بينما تم تحديد حرم ممنوع الاقتراب امام كل منها لايقل عن 300 متر مع وضع حواجز امنية حديدية وسديري اسمنتي حول الكنائس الكبرى خاصة الكاتدرائية المرقسية المقر البابوي بينما انتشرت قوات اضافية في مواقع قريبة منها وسيارات الاسعاف المجهزة حيث بدا امس قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك.

وتم اغلاق جميع الطرق المؤدية للكنائس مع انتشار عناصر الشرطة السرية في الشوارع المحيطة للكنائس لرصد أي تحركات لعناصر تنوي القيام بأعمال تخريبة وإزالة ورفع كل السيارت المركونة قرب الكنائس التي سيقام فيها قداس عيد الميلاد.

وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق القريبة من الكنائس لإيقاف قائدي الدراجات النارية وفحص هويتهم مع الاستعانة بكشافة الكنيسة لرصد أي شخص من غير رواد الكنيسة وإبراز تحقيق الشخصية لرواد الكنيسة.