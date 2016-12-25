الزكاة للموظف: قدم أكثر من 10 نواب مشروع قانون يجمع ما بين السياسة والدين فقد اقترحوا أحقية الموظف في الدولة الذي لا يتجاوز مرتبه 3 آلاف جنيه للزكاة، وجواز اعطاء الأهالي لزكاة المال وزكاة الفطر لأصحاب هذه الدخول.

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وجبات مقابل الضرائب: 3 من رجال الاعمال احدهم يعيد بناء بعض القرى الاكثر فقرا قرروا انشاء مصانع خاصة لإنتاج وجبات غذائية مجانيه توزع يوميا لمن هم تحت خط الفقر، الا ان واحدا من الثلاثة قال: ما نقوم به يجب ان يقابل من الدولة بإعفائنا من الضرائب.

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الأحوال الشخصية: نائبة البرلمان التي اعدت مشروع قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل وهضمت فيه حق الأم عند الطلاق في حضانة ابنائها بدأت طبع كتيب تشرح فيه كل بنود مواد القانون لتوزيعه على النواب قبل طرحه للمناقشة في لجنة الاقتراحات والشكاوى.

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نائب العذرية: يلتزم النائب الشهير بنائب العذرية الصمت الكامل على مدى 3 شهور منذ تفجر غضب النائبات والنواب عليه بعد اساءته الى فتيات الجامعات، ويقتصر حاليا تواجده لبعض الوقت في البهو الفرعوني او في القاعة والانصراف سريعا بعد ان افلت من مقصلة لجنة القيم

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اتفاقية الحدود: نائب تجاهل طلب زميله المشاكس بأن يقدم تبريرا لإقحام نفسه في ملف ازمة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية ـ السعودية عندما رفع قضية امام المحكمة التي رفضتها وألزمته بالمصروفات ويصر على ان يعيد الكرّة مرة اخرى.

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مآرب أخرى: وزير سابق اجبر على الاستقالة رق قلبه لخلفه وأجرى اتصالا معه على جانب كبير من السرية يعرض خدماته لحل ازمة السكر والأرز في الأسواق وارتفاع اسعار السكر الى 15 جنيها للكيلو ولكن الوزير الحالي اعتذر في ادب واعتبر ان العرض له مآرب اخرى.

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نقابة الصحفيين: رغم هدوء العاصفة مؤقتا في نقابة الصحفيين بعد ازمة النقابة مع قطاعي الأمن والقضاء بسبب من كانوا مطلوبا القبض عليهم الا ان هناك صحافي «رمز من رموز النقابة» يواصل التحرك من اجل الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة لمنصب النقيب ومجلس النقابة في سرية تامة.

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إلغاء بدل التكنولوجيا: اشاعات انتشرت بقوة في المؤسسات الصحافية القومية والخاصة والحزبية تتحدث عن اعتزام وزارة المالية الغاء بدل التكنولوجيا الذي يصرف للصحافيين شهريا ورغم آلاف الاستفسارات التي تلقتها وزارة المالية المسؤولة عن الصرف الآن ان احدا لم يقدم اجابة واضحة حتى الآن.

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