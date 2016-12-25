ناهد امام ـ عاطف رمضان

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة اجمالية تقدر بـ 7.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، يحيى ابو الفتوح: ان مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 1.550 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن جانبه صرح رئيس بنك مصر محمد الاتربي بان حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16% و20%، ارتفعت الى 74 مليار جنيه، منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدا أنها تشهد اقبالا كبيرا من العملاء. وتبلغ مدة شهادات الادخار 3 سنوات بعائد 16%، ويصرف شهريا، ويحسب العائد من يوم العمل التالي للشراء ويصرف شهريا، والشهادة ذات عائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوي.

واستقر سعر العملة الدولارية في السوق المصري في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط سعر البيع 19.60جنيها ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الى 19.90جنيها مع توقعات بانخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء تماشيا مع الانخفاضات المحدودة في البنوك المختلفة، وسجل سعر البيع في البنك الأهلي الكويتي «بنك بيريوس» 19.60 جنيها والشراء 18.89جنيها وسجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري 18.85 جنيها والشراء 18.65 جنيها. وفيما سجل الدينار 61.4239 جنيه للشراء و62.7797 جنيه للبيع وفي الكويت بلغ تحويل الـ 1000 جنيه الى مصر في تداولات امس بين 16.200 و16.300 دينارا، أما الـ 1000 جنيه كاش فتم تداولها امس بسعر 17.750 دينارا.