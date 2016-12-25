القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية أحمد كوجك، إن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات الإدارية والفنية وتجهيز البيانات والمعلومات والعروض التقديمية الخاصة بخطط إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية بقيمة متوقعة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار والمنتظر إصدارها خلال النصف الثاني من شهر يناير 2017.

وأضاف ان وزارة المالية أتمت الخطط الترويجية الخاصة بإصدار السندات المصرية عالميا، مؤكدا أنه مع بداية شهر يناير سوف يتم إجراء الدراسة الخاصة بالتوقيت النهائي للإصدار وفقا لمحددات الطلب في الأسواق العالمية، مؤكدا أن التواجد في الأسواق الدولية يمثل أهمية لمصر لتنويع مصادر التمويل، ولكن دراسة التوقيت المناسب للإصدار هام من حيث حالة الأسواق الدولية.