إعداد : مجدي عبدالرحمن

في شهر واحد: منذ الإعلان عن أن عدد سكان مصر بلغ 92 مليون نسمة، ارتفع هذا الرقم خلال 30 يوما بمقدار 137 الفا و293 نسمة ليصل عدد السكان إلى 92 مليون و178 ألفا و293 نسمة وفقا لآخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حسم: أغلقت هيئة تنشيط السياحة باب الشائعات حول أسباب إغلاق مكتب السياحة المصري في ابوظبى، حيث قال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة: ان القرار جاء في إطار سياسة ترشيد النفقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لغلق المكتب خلال ايام، مشيرا الى أن القرار يطلق عليه ديبلوماسيا «إيقاف مؤقت» حتى يمكن فتحه من جديد حال العدول عن القرار.

جولة: البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قاما بجولة على الكنائس الكبيرة المنتمية إلى الطائفتين الانجيلية والكاثولوكية لتقديم التهنئة بمناسبة اعياد الكريسماس واعياد رأس السنة، بينما تحتفل الطائفة الارذوكسية التي ينتمى اليها البابا وأغلبية اقباط مصر بعيد الميلاد المجيد ليلة 7 يناير المقبل، كما هنأ البابا كنائس السريان والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس.

مفيش مشاكل: أنهت هيئة الطرق والكباري الخلافات الحادة التي وقعت مع شركات المقاولات المختصة بالطرق والكباري والذي استمر منذ تعويم الجنيه، وذلك حسبما اعلن اللواء عادل ترك رئيس الهيئة الذي قال انه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأسعار الجديدة للعقود القائمة بما يعوض فروق الأسعار للعقود القائمة وبما لا يحدث أضرارا للمقاولين.

حصر الشقق: أعلن اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا عن شمول الخطة الأمنية لتأمين الكنائس خلال اعياد الاقباط حصرا للمنازل المحيطة بالكنائس وعمل تأمينات بوسائل تكنولوجيا حديثة ترصد أي تحرك غريب أو أي شخص يقترب من الاحتفالات ويحمل أي أشياء مشتبه فيها، مشيرا إلى تدريب القائمين على الأمن الداخلي بالكنائس على كيفية حصر الزوار وكيفية الاشتباه فيهم وتحقيق وعي أمني بالنسبة لهم.

أول الغيث: بعد غيبة طويلة للتدفق السياحي ورغم البرودة الشديدة في الطقس، استقبلت مدينة سانت كاترين امس 826 سائحا، منهم 251 من مختلف الجنسيات و575 سائحا مصريا. وقال م.السيد عبدالصادق رئيس مدينة سانت كاترينان ان السياح سيزورون جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والمخيمات البدوية كاترين.

تحذير: أطلقت لجنة الصحة في مجلس النواب تحذيرا عاجلا إلى وزارة الصحة بعد الاقدام على الاعلان عن الأسعار الجديدة للأدوية وبعد الاتفاق مع الشركات المنتجة قبل التشاور معها وعرض الأسعار الجديدة على البرلمان لإقرارها، وقررت اللجنة عقد لقاء مع الوزارة وأصحاب شركات الأدوية للوصول لصيغة مشتركة حول أزمة سعر الدواء.

مشاركة: يشارك مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض في مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمشاركة في جميع ورش العمل التي ستبدأ من يوم 2 يناير المقبل. وقالت الأمانة العامة للمؤتمر في دعوتها لنادى القضاة إنها تأتي للاستفادة من خبراتهم المتميزة والمتصلة بموضوع المؤتمر.