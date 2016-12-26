القاهرة ـ هالة عمران

عقد مجلس الوزراء اجتماعا امس برئاسة م.شريف إسماعيل لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.



كما استكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة من بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

هذا، وأعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن الاجتماع ناقش قانون الاستثمار الجديد، والمسودة الثالثة له، والتي تضمنت تقسيم مصر لمرحلتين، وبرنامج الحوافز المؤقت الذي سيكون على 3 سنوات.



وأضافت أن يوم الأربعاء القادم ستتم فيه مناقشة المسودة النهائية للقانون وإقراره بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات الأخيرة.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اعتماد 80 مليون جنيه لتنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان.