القاهرة ـ خديجة حمودة

أعلنت وزارة الداخلية تصفية قتلة العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة والذي اغتيل أمام منزله في 22 أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة ان الجهود الأمنية أسفرت عن كشف ملابسات تنفيذ حادثي مقتل العميد أركان حرب عادل رجائي والهجوم على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، والسابق إعلان ما يسمى بـ «لواء الثورة» التابع لتنظيم الإخوان مسؤوليته عنهما، حيث تمكن فريق البحث الأمني من تحديد مرتكبي الحادثين، وفق خطة اعتمدت بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني وخطوط سير الجناة.



وأضاف أن النتائج أسفرت عن العثور على السيارة المستخدمة في حادث مقتل العميد رجائي «ماركة نوبيرا سوداء اللون» ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية وتبين انه تم شراؤها ببطاقة مزورة من دون تسجيلها بوحدة المرور، كما تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين، وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية المملوكة للإخواني الهارب طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي، والتي يتردد عليها آخرون من عناصر الحراك المسلح الإخواني والمستغلة في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات، ومن بينها المستخدمة في حادث مقتل العميد عادل رجائي.

وقال انه باستهداف المزرعة عقب استئذان النيابة العامة، عثر على 5 بنادق آلية و11 خزينة و3 طبنجات صوت، إحداها معدلة لإطلاق النيران وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وسخان كهربائي سعة 50 ليترا مفرغا من الداخل (معدا للتعبئة بالمواد المتفجرة) وعدد 3 فرد خرطوش وعدد 2 قنبلة F1 و5 ماسك أسود، ودونك كهرباء وغطاء رأس مموه خاص بالقوات المسلحة وعدد 2 مفجر وجوال به مادة TNT وكميات كبيرة من المواد الكيمياوية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأشار إلى أنه كان من أبرز تلك المضبوطات السلاح الآلي الذي تم استخدامه في ارتكاب الحادثين وسلاح آلي تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة في حادث مقتل قائد الفرقة التاسعة مدرعة وسلاحان آليان تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي، مضيفا أنه تزامن ذلك مع ضبط سيارة ماركة BMW زيتية اللون متروكة بالقرب من مدينة السادات، قامت العناصر الإرهابية بشرائها بطريق غير قانوني، تمهيدا لتفخيخها واستخدامها لاحقا في تنفيذ عمليات عدائية.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة أنه أمكن من خلال المعلومات والتحريات تحديد العناصر المشاركة في الحادثين والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود بمدينة السادات صباح أمس والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي جديد، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط العنصرين، إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما.

وقال ان القتيلين هما طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي، مواليد 1/2/1980 ـ سائق مقيم بمدق الجزار القبلي كفر داود بمركز السادات، المسؤول عن المزرعة، ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي، مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم في 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 39×7.62 ، وطبنجة حلوان عيار 9 مم.