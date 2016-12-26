«المالية»: نستهدف رفع النمو إلى 5% وخفض الدين العام إلى 94%





القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن ووكالات

تنطق محكمة مستأنف جنوب القاهرة السبت المقبل حكمها في الدعوى القضائية بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير» بعد أن قبلت محكمة الأمور المستعجلة استشكالين مقدمين من المحاميين خيري عبدالفتاح وأشرف فرحات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

على صعيد متصل، قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، امس تحديد أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين بجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

ارتفاع متهمي اغتيال السيسي

كما ارتفع عدد المتهمين في القضية رقم 502 لسنة 2016 المعروفة بـ «التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي» مرتين إحداهما في مصر والثانية بالسعودية الى 298 متهما بعد ان اعلنت سلطات التحقيق ضم 6 متهمين جدد الى القضية وهم كل من إيهاب عطيتو ومحمد مبارك وأحمد سيد وأحمد يسري وشاكر عثمان وعلي سعيد.

حبس مدير مراسلي الجزيرة

كما أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس محمود حسين جمعة (مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة «الجزيرة» القطرية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية، تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

إرشادات عمالية

من جهة اخرى، أصدرت وزارة القوى العاملة إرشادات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج والمتواجدة في دول العمل، بضرورة التواصل مع السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للعمل على حل أية مشكلة قد تصادف العامل خلال عمله، حيث أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لا يتوانون في تقديم المساعدة للعمالة المصرية في دول العمل ولو بإبداء النصح والمشورة، ومشددا على ضرورة الحصول على عقد عمل موثق ومعتمد من الوزارة، فضلا عن دخول الدولة الراغب العمل فيها بطريقة قانونية.

السلع التموينية

بدوره، أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته بتوزيع السلع التموينية ومقررات المحافظات على 500 مخزن على مستوى الجمهورية حتى يمكن توزيع مقررات شهر يناير في وقت مبكر دون تأخير.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية امس أن الأرصدة من السلع الأساسية تكفي الاحتياجات ولايوجد نقص في أي سلعة بعد وصول 239 ألف طن سكر إلى المواني والبدء في نقلها للمصانع والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلى الزيوت والتي وصل منها 35 ألف طن إلى الموانئ. وأضافت أنه من المقرر أن تصل خلال أيام 3 سفن تحمل 50 ألف طن من زيوت فول الصويا وعباد الشمس.

السيسي يهنئ المسيحيين

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأطيب التمنيات وخالص التهاني إلى المسيحيين المصريين وكل مسيحيي العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، معربا عن أطيب أمنياته لهم ولذويهم.

كما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي امس أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا.

سياحة الأقصر

الى ذلك، وصف الخبير السياحي محمد عثمان عام 2016 بانه الأفضل للسياحة في الأقصر منذ العام 2010، حيث بدأت الأقصر تشهد انتعاشة قوية وخاصة منذ شهر مايو الماضي أدت إلى ارتفاع نسب الأشغال بالمدينة إلى أكثر من 35% وهي نسبة لم تصل اليها منذ نهاية العام 2010.

أجازتك في مصر

على صعيد متصل، اطلقت شركة مصر للطيران إحدى أكبر حملاتها التسويقية للفترة الحالية بعنوان «أجازتك في مصر» والتي تتزامن مع بدء فترة أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام حيث بإمكان عملاء الشركة الاستمتاع بهذه العروض بدءا من مطلع شهر يناير القادم وحتى شهر مارس 2017.

رفع النمو إلى 5%

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي ان الحكومة تستهدف رفع معدل النمو السنوي من 4.3% حاليا الى 5% خلال العام المالي 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة الى 11% من 12.3% وخفض الدين العام إلى 94%.

دورة «أمن قومي»

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج امس ثاني دورة تثقيفية في الأمن القومي لأبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج من الجيل الثاني والثالث، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأوضحت الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم عبيد أن الهدف من الدورة التي تقام للمرة الثانية بأكاديمية ناصر ويلقيها كبار الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأمن القومي بالأكاديمية، هو جعلهم على دراية بأهم التحديات والمخاطر والتهديدات المحلية والإقليمية التي تواجه الوطن في المرحلة الراهنة، وإلقاء الضوء على الأولويات السياسية والاقتصادية الداخلية للوطن.