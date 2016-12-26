القاهرة - خديجة حمودة

صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد ثروت سليم، بأنه في اطار متابعة تقنين أوضاع أسرة المواطن المصري «كمال عبده حسن شحاتة» وشقيقه وعائلتهم، التي نجحت السفارة في اجلائهم من منطقة الاشتباكات في حلب الشرقية في 12 ديسمبر فقد تم الانتهاء من توثيق جميع الأوراق، والوثائق المطلوبة لـ 9 من أفراد الأسرة المذكورة الراغبين في السفر الى مصر.

وذكر سليم أن السفارة قامت أيضا بتسفير المواطنة عطيات حنفي السيد التي تم اخراجها من منطقة «برزة البلد» في ريف دمشق، وهي احدى مناطق العمليات العسكرية على أطراف العاصمة دمشق، وتم انهاء جميع الأوراق الخاصة بها أيضا.



وقد وصل المواطنون المصريون، الذين تم اجلاؤهم من حلب، وريف دمشق الى القاهرة امس على متن الرحلة القادمة من دمشق.

وقال سليم ان عدد المواطنين المصريين الذين قامت السفارة بتوفيق أوضاعهم، وتسفيرهم من سورية خلال 2016 هو 95 شخصا، كما تواصل السفارة المصرية في دمشق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة الى أرض الوطن، بما في ذلك من خلال انهاء تسوية وضع جوازات السفر المنتهية، واستخراج وثائق سفر مؤقتة، وتقوم بجميع هذه الاجراءات بما في ذلك تحمل تذاكر السفر بالطيران مجانا بالنسبة للحالات المتعثرة ماديا.