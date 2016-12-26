القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات السحب من أرصدة التمويلات الخارجية للإنفاق على المشروعات التنموية إلى نسبة 85% في العام الجديد 2017، على ان ترتفع إلى 95% في 2018.

مبينة ان معدلات السحب العام الحالي بلغت 60% مقابل 10% فقط في سبتمبر 2015.

وأضافت ان الإسراع في تنفيذ المشروعات ساهم في زيادة نسبة السحب من أرصدة التمويلات الخارجية للإنفاق على المشروعات التنموية لتصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

وقالت ان زيادة معدل السحب من المحفظة، يعد هدفا استراتيجيا للوزارة، ولذلك تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع معدلات تنفيذ المشروعات.