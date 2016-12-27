اعداد: مجدي عبدالرحمن

وظائف حكومية: يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اوائل يناير القادم عن وظائف حكومية جديدة في دولاب العمل بالجهاز الإداري للدولة في أول تنفيذ عملي لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي نص على الإعلان عن وظائف بالجهاز الاداري في شهري يناير ويوليو من كل عام في الوقت الذي عملت فيه «الأنباء» ان غالبية الوظائف التي سيتم الإعلان عنها تتعلق بالإحلال عوضا من الخارجين على المعاش.

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ساحة الريف: أول مطلب من نوعه بتشجيع السياحة الريفية قدمه نائب البرلمان رشاد عبدالحميد شكري من خلال تخصيص برنامج للسياح للإقامة في القرى الريفية لمدة يومين لمعايشة الحياة الريفية والتعود على عادات وتقاليد الريف المصري.

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رسالة استغاثة: تلقى شيخ الازهر فضيلة د.احمد الطيب رسالة استغاثة من وزير الصحة د.أحمد عماد يطالبه بتوفير 250 مليون جنيه من أموال بيت الزكاة لشراء أدوية منقذة للحياة لصالح «الصحة» وفي مقدمتها أدوية السرطان حيث كشف الوزير في رسالته أن شراء الأدوية وفي مقدمتها أدوية السرطان يكلف الوزارة 3.3 مليارات جنيه.

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لا استغناء: كذب وزير القوى العاملة محمد سعفان شائعة جديدة أربكت حسابات الصيادلة المصريين في السعودية ونفى ما تردد حول استغناء السعودية عن شهادة الصيدلي الوافد، مضيفا ان وزارة العمل السعودية أكدت انها لم تصدر أي قرارات بهذا الشكل.

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تفعيل: بدأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تفعيل شهادات الشفاء التام من فيروس سي وسيحصل عليها المريض خلال 48 ساعة فقط، حيث كشف رئيس اللجنة د.وحيد دوس ان هناك انخفاضا في معدل انتشار فيرس سي إلى 2.5% خلال الفترة من 2008 وحتى 2015.

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إحالة: النيابة العامة أحالت 10 أعض اء بخلية «داعش» لمحكمة الجنايات بالسويس بعد ان كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن المتهمين المنتمين للخلية والمقبوض عليهم بينهم مدرس أزهري ونقاش وطالب يبلغ من العمر 16 عاما. حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة ومنها منشآت أمنية.