القاهرة - خديجة حمودة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الأول بوزير الشباب والرياضة م.خالد عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير لعرض التطورات الجارية بشأن مشروع إنشاء كيان رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 93 فدانا، إذ عرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع التصميمات التي تم الاستقرار عليها، وفقا لأفضل المواصفات العالمية، بما يؤهل لاستضافة كبرى المسابقات الدولية.

ووجه السيسي بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء في تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع ليتم الانتهاء منه بنهاية 2017، كما وجه بمتابعة التوسع في إنشاء كيانات رياضية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم خلال الاجتماع عرض آخر التطورات بشأن تطوير منشآت الأندية الرياضية الشعبية في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وإنشاء ملاعب وصالات رياضية جديدة، إذ وجه الرئيس باستكمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها حاليا، بحيث تتحول هذه المنشآت إلى كيانات رياضية اجتماعية ترفيهية متكاملة، بهدف خدمة المواطنين في المحافظات الثلاث، على أن يتم الانتهاء منها في 25 أبريل 2017.

الى ذلك شهد السيسي يرافقه رئيس جيبوتي عمر جيلة توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين عقب انتهاء المباحثات الثنائية بينهما بقصر الاتحادية امس والتي تضمنت اتفاق تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري ومذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ومذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الفني ومذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية ومذكرة تفاهم في مجال استيراد وتصدير المواشي واللحوم.

هذا واكد السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع جيلة، استمرار دعم مصر لجيبوتي على مختلف الأصعدة التنموية، وخاصة في مجال بناء القدرات والصحة والتعليم، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يساهم في تلبية احتياجات أبناء جيبوتي في شتى المجالات ويحقق تطلعاتهم التنموية. ومبينا ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من المجالات تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك والرغبة في دفعه نحو آفاق جديدة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين.