القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا تأجير الحكومة للفدان بـ 115 جنيها في عام كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9.5 جنيهات شهريا) بإجمالى مبلغ 28 ألف جنيه خلال 5 سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات. وأكدت المحكمة على واجب الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة باعتبارها ملكا للشعب، كما استحثت المحكمة الحكومة على أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وأن تسارع الى إخلاء تلك المزارع المنتهية عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات، كما استنهضت قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام.

قضية «الحزام الأخضر»

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق القضية التي يحاكم فيها ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس ادارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية بعد ان أسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم لجرائم التربح والاضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

تحليل بيانات الأقمار الصناعية

من جهه أخرى، أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر تطورات خطة العمل والخاصة بالبدء في مشروع مشترك يتضمن تحليل بيانات الأقمار الصناعية بمشاركة بمجموعة من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الفضاء، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الاول لعلماء وخبراء مصر بالخارج «مصر تستطيع»، حيث أكد د.محمد محمود ابراهيم، مصمم نظم الحاسبات فائقة الاداء بمدينة هيتاشي اليابانية، سعيه لتوفير عدد من المنح الدراسية لدرجات الدكتوراه والماجستير في مجال هندسة الفضاء باليابان.

إنشاء مؤسسة علماء الخارج

كما استعرضت مكرم خلال لقائها مع د.مجدي يعقوب آليات إنشاء مؤسسة وطنية للعلماء والخبراء المصريين بالخارج والتي تهدف الى خدمة مشروعات التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك من حيث تشكيل وطرح مقترحات للجنة التنظيمية للمؤسسة، بالاضافة لوضع المهام الرئيسية للمؤسسة، سواء من توظيف خبرات وكفاءات المصريين بالخارج في العلوم والتكنولوجيا واحتضان او تقديم الدعم للموهوبين والمبتكرين المصريين بالداخل ورعايتهم.

وزير الطيران يبرئ السعودية وقطر

وفي لقاء استمر اكثر من 3 ساعات مع لجنة السياحة والطيران البرلمانية، برأ وزير الطيران المدني شريف فتحي كلا من السعودية وقطر من تدبير مؤامرة ضد مصر بمطالبهم بتغيير رئيس الهيئة العربية للطيران المدني الذي يشغله م.محمد ابراهيم شريف ونفى وجود أي أبعاد سياسية من أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العربية، كاشفا خلال اجتماع حصلت «الأنباء» على تفاصيله أن هناك طلبا جماعيا من أغلب أعضاء المجلس باستبدال شريف بمصري آخر.