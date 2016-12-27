القاهرة ـ هالة عمران
وافق مجلس الوزراء امس بشكل مبدئي على رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 15% و20% للأدوية الأجنبية وفق شرائح سعرية متفاوتة.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل لم يعترض على المقترح الذي قدمه وزير الصحة أحمد عماد الدين لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الأدوية.
وأشارت مصادر بغرفة الدواء قبل أيام إلى أن اتفاق وزارة الصحة مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50%، وزيادة الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30% أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية إلى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الأدوية التي يقل سعرها عن 100 جنيه بنسبة 50% والأدوية التي تفوق 100 جنيه بنسبة 40%.