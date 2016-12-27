القاهرة - ناهد إمام

طرح البنك المركزي امس نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه، الأولى بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

إلى ذلك، حافظ الدولار في البنوك العامة والخاصة على استقراره مسجلا 19.60 جنيها للبيع بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 20.10 جنيها حيث سجل في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 19.60 جنيها للبيع و18.99 جنيها للشراء كما سجل في البنك الأهلي المصري 18.85 جنيها للبيع و18.65 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 60.92 جنيها للشراء و61.59 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ تحويل الدينار 60.92 جنيها للشراء و61.59 جنيها للبيع.