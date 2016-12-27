القاهرة - هناء السيد

وصلت الي مدينة شرم الشيخ مساء أمس بعض المعدات العسكرية التي شاركت في حرب تحرير الكويت من اجل الاشتراك في طابور عرض مهرجان «كويت المحبة - مصر السلام» والذي سيقام يومي 29 و30 ديسمبر الجاري.

ويقام المهرجان تحت رعاية محافظ جنوب سيناء والسفير الكويتي بالقاهرة محمد الذويخ، ويهدف الى دعوة العالم أجمع لزيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ، وينظمه مجموعة المستقبل الكويتية بالتعاون مع العديد من الجهات المصرية والكويتية كرسالة محبة واخاء من الكويت الى مصر وشعبها.

واكدت رئيس مجموعة المستقبل رئيس المهرجان ابرار المسعود ان المهرجان دعوة لدعم السياحة المصرية لعودة السياحة إلى شرم الشيخ تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرامية لدعم مصر وتشجيع مواطني دول الخليج على زيارة شرم الشيخ.

وأشارت الى أن فاعليات المهرجان تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بعزف النشيد الوطني للبلدين، وكلمة رئيس مجلس الوزراء المصري، وكلمة سفير الكويت بالقاهرة، السفير محمد الذويخ وبعدها تبدأ فاعليات المهرجان، بعرض أوبريت غنائي ضخم بعنوان «كويت السلام - مصر المحبة».