أبرق الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة تهنئة للمصريين في الكويت بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2017، أعادها الله عليكم بالخير وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الازدهار والاستقرار.

وقال في برقيته: يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبالعام الميلادي الجديد 2017، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء عليكم وعلى مصرنا الغالية، مع أطيب تمنياتي.

وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتقدم أسمى التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2017 إلى أبناء مصر المقيمين في دولة الكويت.