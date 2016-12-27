عاطف رمضان

خلال عملية رصد «الأنباء» اليومية لأسعار تحويل الدينار من الكويت اتضح ثبات الأسعار منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث تدور الأسعار في نطاق 16.200 و16.300 دينار لتحويل الـ 1000 جنيه تقريبا مقابل 18 دينارا للتحويل الكاش. وتعليقا على ذلك، قال مدير عام شركة اعتمادكو للصيرفة (احدى شركات البشر والكاظمي) عبدالرحمن احمد ان السبب وراء ذلك يعود إلى توافر كميات من الدولارات لدى البنوك المصرية مما زاد من المعروض منها مقابل الطلب عليها، واضاف ان البنوك تمكنت من توفير الطلب على الدولار التي يتم انفاقها على طلبات الاستيراد.

من جانبه يرى حسن صادق محاسب لدى احدى شركات الصيرفة في الكويت ان ثبات اسعار التحويل خلال هذه الفترة يعود لقرارات البنك المصري التي اصدرها خلال الايام الماضية الهادفة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.