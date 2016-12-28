القاهرة - خديجة حمودة

أكد عضو الكونغرس الأميركي عن جنوب كاليفورنيا دانا روهراباشير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صديق للولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف روهراباشير الذي كان ضمن الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية الأميركية تحت إدارة دونالد ترامب، أن الرئيس السيسي هو «المدافع عن كل شيء جيد نؤمن به»، مشيرا إلى مقابلته الرئيس السيسي أكثر من مرة.

وقال روهراباشير في تصريحات صحافية: «أعتقد أن السيسي هو ضرورة لأمننا القومي.. فهو أكثر أهمية لأمننا القومي ولهزيمة عدونا الأول وهو الإرهاب، من وجود فرقة كاملة جديدة داخل الجيش وهو بالتأكيد أكثر أهمية لأمننا القومي من مقاتلة F35».

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حيث اطلع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلا عن زيادة مساهمتها في المشروعات القومية، التي تنفذها الدولة، وكذا احتياجات القطاع المدني، وذلك من خلال ما تمتلكه من قاعدة تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متطورة.

كما قدم وزير الإنتاج الحربي عرضا لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات متعددة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية.

وقد وجه السيسي بتعظيم الاستفادة من امكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشروعات القومية، كما وجه بالتوسع في ذلك الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة.

وفي هذا الإطار شدد على ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات، التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، وخاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.