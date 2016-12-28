ابتعاد: نائب كبير ووزير سابق ورئيس مجلس إدارة مدينة إعلامية يفكر جديا في الابتعاد عن منصبه التنفيذي بعد حملة هجوم أخيرة قادها البرلمان ضد المدينة.

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غريبة: رئيس اكبر سلطة تشريعية يطالب الحكومة بتخفيض عدد ممثليها المتواجدين بقاعة البرلمان خلال مناقشة موضوعات تقع في نطاق اختصاصها.

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عزوف: اختفت الطوابير من منافذ البيع المتنقلة بعد أن رفعت وزارة التموين أسعار اللحوم من 60 إلى 75 جنيها دفعة واحدة.

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إشاعات: يقال ان هناك زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتبارا من بداية يناير ولكن النسب لم تتحدد بعد وحالة من الارتباك الشديد تسود وزارة البترول.

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استيراد: أوراق سرية بالبرلمان تشير لاستيراد سيارة جديدة بمليوني دولار لمسؤول كبير وللأسف يوجد 5 سيارات اخرى يمكن أن تؤدي نفس الغرض!

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جديدة: آخر تقاليع تصريحات وزيرة مسؤولة عن توزع معاش التكافل والتكامل عندما قالت ان سكان المقابر ناس اغنياء ومش فقراء ومش محتاجين حاجة.

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مشغولة: وزيرة اختفت فجأة عن الاجتماعات البرلمانية دون إبداء الأسباب وتتحجج قائلة: «مشغولة بالقروض وتوزيعها على الجهات المستفيدة».

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استفزاز: حاجة غريبة جدا عندما يقول بعض المسؤولين ان الحكومة تعتزم توزيع انابيب البوتاجاز المدعمة للمحتاجين فقط وعلى بطاقة التموين.

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إسقاط: بين ثلاثة وأربعة اعضاء في مجلس النواب يستحقون اسقاط عضويتهم من البرلمان بعد تغيير هواياتهم الحزبية طبقا لما تنص عليه القوانين واللوائح.