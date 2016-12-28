إعداد: مجدي عبدالرحمن

رشوة كبيرة: وضعت الرقابة الإدارية يدها على 24 مليون جنيه تلقاها مسؤول بإحدى الجهات التي ما زالت متحفظة على مسماها كرشوة، والغريب انها ضبطت بحوزته ايضا 2 مليون يورو ومليون ريال سعودي و4 ملايين دولار وكميات كبيرة من الذهب وسيارات وعقارات ايضا.

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اتفاق: اتفق وزير النقل د.جلال سعيد ووزير الدولة الفرنسي للتنمية والفرانكفونية جان ماري لوجان على العروض الفرنسية لشراء قطارات للخط الثالث للمترو وتطوير ترام الإسكندرية، كما بحث العرض المقدم من شركة الستوم الفرنسي لتوريد وتصنيع عدد 64 قطارا للخط الثالث لمترو الأنفاق وقرض تجاري مقدم من شركة الستوم وقرض ميسر مقدم من الحكومة الفرنسية.

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قرض جديد: تلقت وزارة التضامن الاجتماعي قرضا من البنك الدولي قيمته 100 مليون دولار لصالح مشروع برنامج تكافل وكرامة والبالغ قيمته 400 مليون دولار ليصل إجمالي المبالغ التي وصلت حتى الآن من البنك الدولي للبرنامج إلى 305 ملايين دولار.

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الأحوال الجوية: سوء الأحوال الجوية أدى إلى اتخاذ سلطات ميناء الإسكندرية قرارا بإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية مع استمرار الاغلاق حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن بعضها ببعض أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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إقامة غير شرعية: ألقت قوات الامن القبض على 18 من رعايا بنغلاديش في مدينة العاشر من رمضان الصناعية بسبب الإقامة غير الشرعية وعدم حصولهم على إقامة بالبلاد، وتمت عملية القبض بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني في المدينة دون أي مقاومة.

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بشرى لفواتير الاستهلاك: المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أعلن عن تطبيق شركات توزيع الكهرباء نظم ووسائل جديده لمواجهة مشاكل فواتير الاستهلاك، أهمها إنشاء لجان لمتابعة الكشف والتحصيل لعمل عينات عشوائية ومطابقتها بالواقع، واعترف بمواجهة شركات الكهرباء عجزا في عدد المحصلين والكشافين وتقرر إجراء تدريبات تحويلية للعاملين بالوزارة لسد العجز.