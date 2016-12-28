القاهرة ـ هناء السيد

يجري العمل على قدم وساق حيث يسابق العاملون بخليج نعمة الزمن لاستقبال مهرجان «كويت السلام - مصر المحبة» الذي يعبر عن مدى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين في كل المجالات وسعيا لتجسيد العلاقات الثقافية الوطيدة بين مصر والكويت.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس مدينة شرم الشيخ اللواء محمود السوليه في تصريحات خاصه لـ«الأنباء» دور الكويت أميرا وحكومة وشعبا تجاه مصر ودعمها في كل المجالات خاصه السياحية.

وخلال استعدادات المدينة لاستقبال المهرجان الذي ينطلق الخميس المقبل لمدة يومين برعاية إعلامية من «الأنباء»، أشار السوليه إلى أن خليج نعمة جاهز تماما لاستقبال الأشقاء من الكويت وزوار المهرجان والمعرض المصري - الكويتي المصاحب، مبينا انه تم رفع كفاءة منطقة العرض بتجهيزات خاصة كما ان هناك استعدادات وتجهيزات كبيرة لتليق بالحدث بما يتناسب مع مكانة شرم الشيخ السياحية.

وأضاف أن من مظاهر الاحتفال مشاركة العديد من الوزارات والهيئات من كلا البلدين ومنها المعدات الحربية التي شاركت في جميع الحروب وخاصة حرب «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت، وكذلك كتيبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حاليا والتي كانت من ضمن الكتائب التي شاركت في تحرير الكويت.

وأكد أن هناك استعدادات امنية كبيرة لنجاح هذا المهرجان وتأمين مقر اقامة المعرض والاحتفال وتأمين شرم الشيخ بالكامل خلال احتفالات رأس السنة وتزويد الخدمات في مكان اقامة الاحتفالية.