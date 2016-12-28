القاهرة - خديجة حمودة

صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن وزارة الخارجية قد سلمت وزارة الآثار عدد 340 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، والتي تم استردادها من الأردن إعمالا بنصوص اتفاق التعاون الموقع بين حكومتي مصر والأردن بتاريخ 27 مايو 2015 في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار. وأضافت ان سلطات الجمارك الأردنية قامت بضبط تلك القطع أثناء محاولة تهريبها على الحدود المصرية ـ الأردنية في ديسمبر 2015، وظلت عمليات التنسيق والمتابعة من جانب السفارة المصرية في عمان وبالتنسيق الكامل مع وزارة الآثار المصرية والسلطات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام سفير مصر في عمان بتسلم تلك القطع بالإنابة عن وزير الآثار من وزيرة السياحة والآثار الأردنية في 20 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن استرداد هذا الكم الهائل من القطع الأثرية المصرية المهربة بطرق غير شرعية يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والآثار بتعزيز وتوثيق أواصر العلاقات الثقافية مع الدول العربية لحماية التراث الثقافي، الذي تزخر به دول منطقة الشرق الأوسط سعيا لبناء تعاون فعال من أجل مكافحة الممارسات غير المشروعة من قبل شبكات الجريمة المنظمة، التي تمثل أفعالها إهدارا وتدميرا لثروات تاريخية وإنسانية لا تقدر بثمن، واستثمار ذلك التراث الثقافي بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنموي المنشود لدول وشعوب المنطقة العربية بوجه خاص.