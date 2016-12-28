القاهرة - ناهد امام

أعلنت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية م.إبراهيم محلب حصر 24 ألف وقف حتى تاريخه وجار استكمال الحصر، وفك التشابك بين الأوقاف والإصلاح الزراعي بمحافظات الغربية والأقصر وبني سويف.

وحذرت اللجنة، من التعامل على الأبراج المبنية بالمخالفة على وقف الخديوي إسماعيل بحي المنتزة بالإسكندرية، وتوجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم بلاغ عاجل لسيادة النائب العام بشأن ما شاب بعض مستندات المغتصبين من تزوير مثبت بتقرير خبراء الطب الشرعي.

واستعرضت اللجنة، متابعة ما تم من إجراءات بشأن دعوى المصادرة المرفوعة من هيئة الأوقاف المصرية لمصادرة الأبراج المبنية بالمخالفة على وقف الخديوي إسماعيل بحي المنتزة بالإسكندرية على مساحة 7500 متر تقريبا، مع توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم بلاغ عاجل لسيادة النائب العام بشأن ما شاب بعض مستندات المغتصبين من تزوير مثبت بتقرير خبراء الطب الشرعي، وتحذر اللجنة من التعامل مع الجهة المغتصبة لهذه الأبراج بأي شكل من الأشكال.