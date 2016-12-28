القاهرة ـ ناهد إمام
ناقشت وزيرة التعاون الدولي، د.سحر نصر مع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية والمسؤول عن شؤون التنمية والفرانكفونية جون ماري لوجين أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
وناقشا المشروعات الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل: تطوير ترام الرمل بالاسكندرية، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وبرنامج دعم الرعاية الصحية في المحافظات المصرية، وأعلن الوزير الفرنسي، عن عزم بلاده دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة 175 مليون يورو، منهم 150 مليون يورو للكهرباء، اضافة إلى 25 مليون يورو في البترول.