أسرار قضية الرشوة التي هزت مصر.. ملايين من الدولارات واليورو والريال السعودي

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر ، أمس الثلاثاء ، القبض على مسؤول كبير بإحدى الجهات القضائية حصلعلى ما يعادل 150 مليون جنيه كرشاوى وأخفاها في منزله.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.



وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.



4ايام على ذمة التحقيق

هذا وقد قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة.

وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضى جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقى المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التى عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ، والتى كان قد تحصل عليها فى صورة رشوة .

وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية والاستماع إلى كافة أطرافها وشهودها.