القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف وزير التخطيط اشرف العربي ان إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي 2016 /2017 يبلغ 570 مليار جنيه منها 48.9% استثمارات عامة بما يعادل نحو 278.6 مليار جنيه و51.1% استثمارات خاصة بما يعادل 291.4 مليار جنيه.

واكد ان مشروعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة بنسبة 22.5% وفي حين جاءت الخدمات الاجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 14.5% والكهرباء والمياه والصرف الصحي ثالثة بـ 13.8% ومشروعات النقل والتخزين بما فيها قناة السويس بـ 12.6% بينما تبلغ نسبة المشروعات الزراعية المستهدفة 5.3% والمشروعات السياحية 1.9%. وسجل إقليم سيناء وقناة السويس الإقليم الاقتصادي الأعلى استهدافا للاستثمارات بنسبة 20.2% يليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 15% فجنوب الصعيد بنسبة 10.4% والدلتا 9.8% والإسكندرية 7.9% ووسط الصعيد 5.5% ثم شمال الصعيد 5%. وحدد دليل المشروعات القومية الكبرى للعام المالي الجديد 6 مشروعات كبرى تضم تنمية محور قناة السويس وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية وتنمية المليون ونصف فدان والمثلث الذهبي للثروة المعدنية وتطوير الساحل الشمالي الغربي والطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة.

دعم الوقود

الى ذلك، نفى وزير البترول طارق الملا إلغاء دعم الوقود كلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية تخفيض قيمة الدعم خلال العامين ونصف المقبلين بما يقلل من العجز بعد ان تم دفع 500 مليار جنيه آخر 5 سنوات لدعم الوقود وهو أمر مكلف وبالتالي يمكن اللجوء للدعم النقدي للطبقات الفقيرة.

3 اتفاقيات للتنقيب

في السياق ذاته، أعلنت وزارة البترول توقيع 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) باستثمارات 220 مليون دولار للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وإنتاجهما، وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع تحالف بي.بي وأيوك في منطقة امتياز شمال رأس العش البحرية باستثمارات 75 مليون دولار والثانية مع تحالف بي.بي وأيوك وتوتال في منطقة امتياز شمال الحماد البحرية باستثمارات 80 مليون دولار والثالثة مع بي.بي في شمال الطابية البحرية باستثمارات 65 مليون دولار.

أزمة تسعير الدواء

والى أزمة أسعار الدواء، فقد عادت إلى المربع صفر من جديد بعد أن تفجرت أزمة حكومية- حكومية بين رئيس الحكومة شريف اسماعيل ووزير الصحة د.احمد عماد الدين حيث رفض اسماعيل اقتراحات الوزير برفع الأسعار.

زراعة القمح مرتين

الى ذلك، وضعت وزارة الداخلية صوامع القمح تحت السيطرة الأمنية الكاملة، وقال اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين ان هناك اتجاها بالفعل لتنفيذ مشروع الصوامع الذكية.

وفي موازاة ذلك، وفي أول تجربة من نوعها، كشف د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تنفيذ تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويا خلال الموسم الحالي، وقال إنه تم تطبيق هذه التجربة في محافظتي الشرقية وقنا وسيتم بدء موسم حصاد القمح الأول منتصف الشهر المقبل بينما يتم حصاد الموسم الثاني لزراعته في أبريل المقبل.