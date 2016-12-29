إعداد: مجدي عبدالرحمن - ناهد إمام

تسجيلات: القسم الفني باتحاد الإذاعة والتلفزيون يراجع تسجيلات مرتكب جريمة الرشوة الكبرى جمال الدين اللبان واثنان آخران تم حبسهما أيضا على ذمة القضية للتأكد من مطابقتها لصوت المتهمين، وينتظر أن تقدم نتائج الفحص إلى النيابة الأسبوع المقبل، كما تدور التوقعات حول احتمالية القبض على عناصر اخرى متهمة في القضية خلال ايام.

***

نداء أخير: وجّه محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد نداء أخيرا إلى رؤساء الأحياء بالعاصمة لمنح أصحاب المحلات مهلة شهر واحد كحد اقصى لتركيب كاميرات المراقبة ثم توقيع العقوبات على غير الملتزمين بالقرار، والتي قد تصل لإحالتهم للنيابة، كما أكد حتمية وضع المحلات سلال قمامة للحفاظ على نظافة الشوارع وانه سيتم تغريم صاحب المحل 500 جنيه في اي من الحالتين كأول مرة ترتفع الى غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه.

***

فُرجت: بعد مرور شهر على منعه من السفر للخارج، منحت سلطات مطار القاهرة الضوء الأخضر للإعلامي عمرو الليثي للسفر الى الامارات امس بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين تنفيذا لقرار سابق من النائب العام.

***

تهنئة: البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عددا من أقباط المهجر المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والذين جاءوا إلى مصر لقضاء إجازة الكريسماس، ودعاهم البابا إلى قضاء العطلات في مصر لتنشيط حركة السياحة وأكد لهم أنهم سفراء لمصر في الخارج.

***

اختيار: أتمت وزارة التعليم اختيار الأسماء المرشحة لرئاسة لجان النظام والمراقبة ولجان الإداري بامتحانات الدبلومات الفنية «الثالث الثانوي» للعام الدراسي الحالي وأغلقت باب تسجيل البيانات إلكترونيا وتقرر عرض الأسماء المرشحة على د.أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم تمهيدا لإرسالها إلى الجهات الأمنية للحصول على الموافقات الأمنية.

***

أبناء مصر في الخارج: نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج برنامجا سياحيا لشباب من أبناء المصريين في الخارج الذي وصل إلى القاهرة للمشاركة في ملتقى لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتضمن لقاء مع فضيلة شيخ الازهر الشريف وقداسة البابا تواضروس وزيارة منطقه الأهرامات والمتحف المصري ومنطقة خان الخليلي وشارع المعز ووكالة الغوري وزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر.