القاهرة ـ هالة عمران

يرأس م.شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد لإقراره وعرضه على مجلس الدولة، كما يناقش الاجتماع مشروع العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية في احتفالات عيد الميلاد.

وأوضحت مصادر حكومية أن الحكومة انتهت من طباعة تقريرها النصف سنوي والذي يتضمن ملامح وتفاصيل لأهم المشروعات التي انتهت منها الحكومة خلال الفترة الماضية، مبينة انه سيوزع على النواب قبل السبت المقبل بحد أقصي لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.

الى ذلك، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن 36.4% من نتائج الاستطلاع يرون أن تعديل الدستور هو السبيل لمواجهة الإرهاب، مقابل 20% يرون زيادة أعداد القضاة، في حين رأى 7.7% أن التعليم هو الحل، و3.2%من خلال سرعة تنفيذ الأحكام، و9.4%من خلال تجديد الخطاب الديني و8.4% من خلال إعدام الإخوان و6.7% من خلال المحاكمات العسكرية.