ناهد إمام ـ عاطف رمضان

تحركت أسعار الدولار بشكل طفيف في البنوك العامة والخاصة لتسجل متوسط 19.50 جنيها للبيع بينما جاء في السوق السوداء عند 19.90 للشراء، حيث سجل في البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 19.25 جنيها للبيع و18.99 جنيها للشراء، وسجل في البنك الأهلي المصري 18.85 جنيها للبيع و18.65 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 60.90 جنيها للشراء و61.58 جنيها للبيع. وفي الكويت، استقر تحويل الـ1000 جنيه إلى مصر بين 16.200 و16.300 دينارا، أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ ١٨.٥٠٠ دينارا.