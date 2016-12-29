القاهرة - مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية مسؤولة أن وزير الخارجية سامح شكري قدم ولأول مرة إلى رئيس البرلمان د.علي عبدالعال ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض رؤساء اللجان خارطة الطريق للسياسة الخارجية المصرية عربيا وأفريقيا وإقليميا ودوليا خلال 2017 الى جانب قراءات الوزارة لمجريات الأحداث وحج التغيرات المتوقعة في السياسات الخارجية لمختلف الدول تتقدمها الولايات المتحدة الأميركية التي سيقودها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال ايام ومستقبل العلاقات المصرية - الأميركية اضافة إلى ما ستحفل به بعض الدول الأوروبية من انتخابات رئاسية جديدة سواء في فرنسا او ألمانيا.

وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الاجتماع ناقش بصورة أساسية ملف مرتبات سفراء مصر في مختلف دول العالم في ضوء سؤال قدمة علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار التي تتراوح بين 38 و42 ألف دولار شهريا بما يعادل 800 ألف جنيه شهريا، حيث أكد شكري التزام الوزارة بترشيد الانفاق مع الحفاظ على تحقيق أكبر قدر من التواجد الديبلوماسي داخل الدول المتواجد فيها السفراء المصريين.

وكشف عابد لـ «الأنباء» أن وزير الخارجية وعد بتعديل القانون وتحقيق عدالة بين رواتب السفراء سواء في الخارج أو الداخل أو في أفريقيا، مضيفا ان الوزير اقر بصحة هذه الأرقام وأن بعض السفارات في الخارج تتحمل أعباء مادية كبيرة قياسا على المستويات الاقتصادية في هذه الدول.

ونقل عابد عن الوزير وعده بالنظر في ذلك وتلافي اية تجاوزات من خلال القانون الجديد.