القاهرة ـ خديجة حمودة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع المسؤولين في الدولة لمكافحة الفساد في الدولة، جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية، مطالبا المحافظين بمخاطبة أساتذة الجامعات الموجودة في نطاق محافظاتهم، للاطلاع على المشاريع المختلفة، مضيفا: «لو أنا مسؤول وحطيت إيدي على كل صغيرة وكبيرة في المشروع فإن فرصة التجاوز تصبح قليلة».

كما دعا السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات بمدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، المسؤولين الى الاستفسار عن المشاريع التي تقام في نطاق مسؤولياتهم، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعمل على مكافحة جميع التجاوزات

.وأكد السيسي عدم تدخله في أي تجاوزات تحدث، قائلا: «رئيس الرقابة عارف ده كويس، وماليش دعوة، كله يتحاسب، وأنا كمان مستعد أتحاسب، والله العظيم مستعد أتحاسب، وأي حد يغلط تتم محاسبته، ولا يوجد أحد كبير على المساءلة من أول رئيس الجمهورية، لأن دي مش حاجتنا، والشعب أمنا عليها، وهذا الكلام ينطبق على جميع المسؤولين في الدولة، وما فيش حد أبدا خارج المساءلة، واللي يغلط هايتحاسب بالقانون، في أي جهة وأي مؤسسة، مافيش حد كبير على المساءلة».

وقال السيسي في كلمته بمشروع الاستزراع السمكي في الإسماعيلية الذي يعد الأول بمصر من حيث الاستزراع البحري في المياه المالحة، وواحدا من أكبر نماذج الاستزراع السمكي في العالم، ان المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء تشمل 1029 حوضا سمكيا، من إجمالي 4000 حوض سمكي.

وأعلن الانتهاء من كامل المشروع بنهاية 2017 طبقا للمعايير، ومطالبا القائمين على المشروع بالاستعانة بالخبرات الأجنبية حال احتياجهم لها، لحين تعلم كيفية الاستزراع السمكي، وبين ان مشاركة هيئة قناة السويس في المشروع هي جهد إضافي لهم في هذه المشاريع الحيوية.

بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي اللواء أركان حرب بحري محمد مجدي عبد السميع ملخصا عن المشروع، موضحا أن حجم الانتاج الحالي من الأسماك وصل إلى 1.4 مليون طن، مقابل استهلاك محلي وصل 2.1 مليون طن، أي بعجز 700 ألف طن سنويا.

وأوضح ان المشروع ينفذ على مساحة 7500 فدان بالأطراف الشرقية لأحواض الترسيب بطول قناة السويس في المناطق الصالحة للاستزراع السمكي بالتنسيق مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جولة السيسي

٭ افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي لهيئة قناة السويس كما افتتح كوبري النصر العائم ببورسعيد وإنشاء 12 سفينة صيد والمركز الثقافي الترفيهي ببورسعيد.

٭ حضر مراسم الافتتاح م.شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وم.ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء ومحافظا الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وعدد من قادة القوات المسلحة.

٭ يعد كوبري النصر العائم أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وهو تجسيد للدور المجتمعي والخدمي لهيئة قناة السويس، حيث يهدف بالأساس إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين أثناء انتقالهم بين المدينتين، فضلا عن استيعاب حركة نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية لمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

٭ يتضمن مشروع اسطول صيد للشباب انشاء 100 سفينة صيد للشباب الصيادين للمساهمة في حل ازمة البطالة وتوفير فرص عمل لأهالي مدن القناة وقد تم الانتهاء من 12 سفينة بطول 24 مترا وعرض 7 امتار لكل سفينة بحيث تسع 50 طنا من الاسماك ومجهزة بوسائل الاتصال والانقاذ واحدث تكنولوجيات ومعدات الصيد الحديثة.

٭ مشروع المركز الثقافي الترفيهي ببورسعيد يهدف إلى نشر التوعية الثقافية لأهالي بورسعيد ويتكون من 4 طوابق على مساحة 2600 متر ويتضمن قاعتي عرض ومسرحا وكافيتريات ويعتبر من المشروعات الخدمية الترفيهية المقدمة لأهالي بورسعيد.