القاهرة - ناهد امام

نظرا لكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع سفر الركاب لقضاء اجازات رأس السنة وأعياد الكريسماس في عدد من المدن الدولية أو الداخلية وما ترتب على ذلك من زحام وتكدسات في المطارات المصرية، تناشد مصر للطيران عملاءها الكرام بضرورة الالتزام بالحضور في مواعيد الرحلات المدونة على تذاكر السفر مع ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات على الأقل بالنسبة للرحلات الدولية وساعتين على الأقل للرحلات الداخلية حتى يتمكن المسافرون من إنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.